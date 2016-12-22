Sevgilisini De Yaktı



Gazimağusa’ya bağlı Vadili köyünde, 6 Aralık 2016 tarihinde bakıcı olarak çalıştığı evden 2 bin 210 TL değerinde altın sirkat ettiği ileri sürülen Seval İri ile sevgilisi Hasan Özçimen soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi anımsatan Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Rıza Ufak, zanlı 1 Seval İri’nin 6 Aralık 2016 tarihinde, bakıcılığını yaptığı Nadir Tulu’ya ait ikametgahtan 2 bin 210 TL değerindeki ziynet eşyalarını sirkat ettiğini söyledi. Zanlı 2 Hasan Özçimen’in ise konu altınları çalıntı olduğunu bildiği halde aldığını ve “hırsızlık mal kabulu” suçunu işlediğini belirten Ufak, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı 1 Seval İri’nin 4 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin lehinde 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verirken, zanlı 2 Hasan Özçimen’in 2 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve lehinde, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 25’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi yönünde emir verdi.Diyalog