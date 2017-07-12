Polisiye Olaylar:
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12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:11

Şerifoğlu Tutuklu Yargılanacak

Şerifoğlu Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Değirmenlik’te, 9 Temmuz tarihinde meydana gelen arsa kavgası neticesinde 3 kişiye av tüfeiği ile 4 kez ateş eden zanlı Murat Şerifoğlu teminat talebi ile dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlı Murat Şerifoğlu’nun 9 Temmuz tarihinde saat 19.45 raddelerinde önceden aralarında arsa konusunda husumet bulunan Osman Berber’in kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile Berber’e yardım için orada bulunan İbrahim Demiralp ile tartışıp kavga ettiğini söyledi. Polis kavganın akabinde ikametgâhına giden zanlı Şerifoğlu’nun evinden almış olduğu av tüfeği ile Demiralp’a doğru 30 metre mesafeden iki el ateş ettiğini belirtti. Polis memuru Ömürlü Demiralp’ın olaydan yara almadan uzaklaştığı sırada zanlının sesleri duyup gelen Osman Berber ve eşi Hanife Berber’e de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el ateş ettiğini ve açılan ateş sonrası Osman Berber ve eşi Hanife Berber’in hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde katle teşebbüs, yaralama ve kanunsuz patlayıcı madde tüfek taşıma olmak üzere bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının 2011 yılında Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, izinsiz ve ruhsatsız avlanma, vahim zarar, ciddi darp suçlarından sabıkası olduğunu da belirterek tutuklu yargılanması yönünde talep de bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. 
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