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Seri tecavüzcüye ek tutukluluk

Seri tecavüzcüye ek tutukluluk

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:18
Seri tecavüzcüye ek tutukluluk

Seri tecavüzcüye ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla poliste tutuklu bulunan Mürsel Aydın bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında üç tecavüz suçlaması olduğu belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mürsel Aydın’nın “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının yaklaşık 1 yıldır Facebook üzerinden tanışmış olduğu 21 yaşındaki genç kadın E.G’yi 20 Haziran tarihinde kalmakta olduğu Lefke bölgesinden alarak Lefkoşa’ya geldiklerini ve öncelikle bir markette durup alkollü içecek aldıklarını söyledi. Polis, zanlı ile müştekinin daha sonra YDÜ yakınlarında boş bir alanda durup alkol alıp sohbet ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis memuru, akabinde müştekinin bir eğlence yerine gitmeyeceklerse kendisini eve bırakmasını talep etmesi üzerine zanlının önce evden geçip bir şeyler alması gerektiğini söylediğini ve eve geldikleri esnada araçtan inmek istemeyen müştekiyi zorla indirip eve götürdüğünü söyledi. Polis zanlının daha sonra zorla alı koyduğu E.G’ye tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayın polisin bilgisine 21 Haziran tarihinde geldiğini ve zanlının arandığını ancak 22 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Olayın basına yansıması ile zanlı hakkında iki şikayet daha yapıldığını kaydeden polis, zanlı Mürsel Aydın’ın ınstegram isimli sosyal medya arayıcılığı ile bir seneden beridir tanışıp arkadaş olduğu B.E.’ye de tecavüz ettiğini açıkladı. Zanlının genç kızı U.K.Ü’de bulunan yurdundan EP 015 plakalı araç ile alıp Anıt Tepe yakınlarında yüksek bir yere götürdüğü, burada B.E. ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak genç kızın razı olamaması üzerine ciddi şekilde darp edip, arabada tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının B.Y. isimli UKÜ öğrencisi bir kıza daha tecavüz ettiğine dair şikâyet aldıklarını ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanı sürdüğünü kaydeden polis, ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
TecavüzMürsel Aydın
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