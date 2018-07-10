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Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak

10 Temmuz 2018 Salı 16:51
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran tarihinden beridir tutuklu bulunan Mürsel Aydın, soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, zanlı Mürsel Aydın’nın “Cinsel tecavüz, zorla alı koyma ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının yaklaşık 1 yıldır Facebook üzerinden tanışmış olduğu 21 yaşındaki genç kadın E.G’yi 20 Haziran tarihinde kalmakta olduğu Lefke bölgesinden alarak Lefkoşa’ya geldiklerini ve öncelikle bir markette durup alkollü içecek aldıklarını söyledi. Polis, zanlı ile müştekinin daha sonra YDÜ yakınlarında boş bir alanda durup alkol alıp sohbet ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, akabinde müştekinin bir eğlence yerine gitmeyeceklerse kendisini eve bırakmasını talep etmesi üzerine zanlının önce evden geçip bir şeyler alması gerektiğini söylediğini ve eve geldikleri esnada araçtan inmek istemeyen müştekiyi zorla indirip eve götürdüğünü söyledi. Tarman, zanlının daha sonra zorla alı koyduğu E.G’ye tecavüz ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 21 Haziran tarihinde geldiğini ve zanlının arandığını ancak 22 Haziran tarihinde Girne Turizm Limanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Olayın basına yansıması ile zanlı hakkında iki şikâyet daha yapıldığını kaydeden polis, zanlı Mürsel Aydın’ın Instagram isimli sosyal medya arayıcılığı ile bir seneden beridir tanışıp arkadaş olduğu B.E.’ye de tecavüz ettiğini açıkladı. Zanlının genç kızı U.K.Ü’de bulunan yurdundan araç ile alıp Anıt Tepe yakınlarında yüksek bir yere götürdüğü, burada B.E. ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak genç kızın razı olamaması üzerine ciddi şekilde darp edip, arabada tecavüz ettiğini söyledi. Polis, zanlının B.Y. isimli UKÜ öğrencisi bir kıza daha iki kez tecavüz ettiğini, ilk cinsel saldırıda genç kızın kızlık zarını yırttığını, polise şikâyetçi olmaması için evlenme vaadinde bulunduğunu daha sonra konuşmak için bir araya geldiği B.Y.’ye ikinci kez tecavüz ettiğini açıkladı. Zanlı ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite eğitiminin tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun vahametine dikkat çekerek, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mürsel AydınTecavüz
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