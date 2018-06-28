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Seri tecavüzcü mü?

Seri tecavüzcü mü?

28 Haziran 2018 Perşembe 22:41
Seri tecavüzcü mü?

Seri tecavüzcü mü?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da evine zorla götürdüğü 22 yaşındaki üniversite öğrencisi E.G.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Mürsel Aydın’ın geçtiğimiz Ocak ayında yine başka bir üniversiteli kızın ırzına geçtiği ortaya çıktı.

Facebook’ta tanışıp, bir yıl boyunca sohbet ettiği E.G.’yi eğlence mekânına gideceklerini söyleyip, Lefke’den Lefkoşa’ya getiren, arabada alkol ikram edip, birlikte içtikten bir bahane ile evine götürüp tecavüz eden Mürsel Aydın’ın aynı yöntemle Ocak ayında başka bir üniversiteli kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı. Zanlının tutuklanıp, olayın basına yansımasıyla 23 yaşındaki B.E. isimli öğrencinin polise gidip şikâyetçi olduğu belirtildi.

Zanlının ınstegram isimli sosyal medya arayıcılığı ile bir seneden beridir tanışıp arkadaş olduğu B.E.’yi sohbet etmek ve eğlenmek amacı ile U.K.Ü’de bulunan yurdundan kullanımında bulunan EP 015 plakalı araç ile alıp Lefkoşa’da Hamitköy de Anıt Tepe yakınlarında yüksek bir yere götürdüğü belirtildi. Zanlının burada B.E. ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak genç kızın razı olamaması üzerine ciddi şekilde darp edip, arabada tecavüz ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mürsel AydınTecavüz
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