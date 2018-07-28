Seri hırsız yakalandı

22.07.2018 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da A.G. (E-26) Yıldız ESRA’ya ait ikametgahın mutfak kapısını açıp içeriye girerek kumbara içerisinde bulunan yaklaşık 50 TL bozuk para ile iki paket cips ve iki paket kuruyemişi çalmıştır. Adı edilen 27.07.2018 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 23.07.2018 tarihinde de Zeki ŞANVERDİ’ye ait park halindeki jeep araç içerisinden de bir adet cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.