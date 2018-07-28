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Seri hırsız yakalandı

Seri hırsız yakalandı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:54
Seri hırsız yakalandı

Günsun 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da seri şekilde hırsızlık yapan zanlı Abdülhamit Günsun tespit edilerek tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Abdülhamit Günsun’un 22 Temmuz tarihinde saat 02.00 sıralarında, Y.E’ya ait ikametgâhın mutfak kapısını açıp içeriye girerek kumbara içerisinde bulunan yaklaşık 50 TL bozuk para ile iki paket cips ve iki paket kuruyemişi çaldığını söyledi. Polis zanlının tespit edilip tutuklanmasının ardından suçunu itiraf ettiğini ayrıca 23 Temmuz tarihinde Z.Ş’ye ait park halindeki jeep araç içerisinden de bir adet cep telefonunu çaldığını itiraf etmesi üzerine söz konusu telefonu da zanlının göstermesi ile sakladığı yerden alınarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını ve bölgede birçok faili meçhul hırsızlık meselesi olduğunu belirterek ilk etap da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit GünsunHırsız
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