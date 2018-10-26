Şen tutuksuz yargılanacak

Şen teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cezaevinde tutuklu mahkum olduğu süre içerisinde hastahane kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden ancak kısa süre sonra yakalanan zanlı Melise Şen mahkumiyet süresini tamamlayıp tahliye olması üzerine teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Dilara Mum, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olan Melisa Şen ve Emira Kaplan’ın 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 12.25’de Lefkoşa’da Kızılay Sokak üzerinde Trenyolu Polikliniği önünde, sağlık kontrolü için getirildiklerini anlattı. Polis memuru Dilara Mum, iki kadın mahkumun, yapılan doktor muayenelerinin ardından tutuklu arabasına sevki sırasında koşarak kaçmak suretiyle yasal tutukluluktan firar suçunu işlediklerini kaydetti. Mum, iki kadın mahkumun, aynı gün tespit edilerek yakalanıp, Merkezi Cezaevi’ne yerleştirildiklerini belirtti. Emire Kaplan’ın halen daha Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olduğunu söyleyen Mum, zanlı Melisa Şen’in ise ceza süresini tamamlayarak bugün tahliye olduğunu söyledi. Mum zanlı aleyhine yürütmüş olduğu tahkikatın tamamlandığını belirterek davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlı Melisa Şen’in yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı olan 2 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.