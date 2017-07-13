Seks Fantezisi Kanlı Bitti

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Beylerbeyi köyünde dün öğle saatlerinde elleri bağlı çırılçıplak kanlar içinde bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı’nın hayati tehlikesi devam ediyor. 18 yaşındaki Moldova uyruklu Dorina Codreanu ile birlikte olmak için ormana gittikleri öğrenilen ve daha sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Arabacı’yı kesici bir aletle göğsünden ağır yaralayan Codreanu isimli kız, tutukluluk talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Arabacı’nın durumu ağır
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlı Dorina Codreanu’nun “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “Ağır yaralama” suçlarından tutukladıklarını anlattı.Müfettiş Muavini Umut Demir, önceki gün saat 12.00 raddelerinde polise yapılan ihbar üzerine Beylerbeyi köyünün güney kısmındaki ormanlık arazi içinde çıplak elleri bağlı bir erkek şahsın tespit edildiğini ve olay yerine gittiklerini söyledi. Demir, Dorina Codreanu isimli kadın tarafından henüz sebebi tespit edilemeyen bir nedenden ötürü göğsünden kesici bir aletle ağır yaralanan İlker Arabacı’nın hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.
Suç aleti bulunamadı
Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlının kullandığı suç aletinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.
Demir, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlı Codreanu’nun 1 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.