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Şekerci Yeniden Teminata Bağlandı

Şekerci Yeniden Teminata Bağlandı

15 Ocak 2016 Cuma 16:14
Şekerci Yeniden Teminata Bağlandı
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Şekerci Yeniden Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Gönyeli’de 7 Ocak tarihinde meydana gelen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan zanlılar C.T ile Abdulkadir Bozoğlan’ın tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi zanlılara verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Orhan Şekerci teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut huzurda bulunan zanlı Orhan Şekerci’nin 78 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde verme suşundan methaldar olduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak zanlı aleyhine verilmiş ifade olduğunu belirten polis zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
Son Güncelleme: 15.01.2016 18:22
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir BozoğlanOrhan ŞekerciUyuşturucu
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