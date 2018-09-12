Şeker devam dedi

ÇanakkaleTürk Spor Kulübünde dün akşam yapılan olağan üstü genel kurulda 8 yıldır görevi sürdüren kulüp başkanı İbrahim Şeker yeniden başkanlığa getirildi.

Kulüp lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Arsal, sekreterlikleri Ramadan Şemsettin, Yusuf Sertel yaptı.

Üyelerin ilgi gösterdiği olağan üstü genel kurulda faaliyet ve mali raporu Kulüp başkanı İbrahim Şeker okudu. Çanakkale Spor Kulübü başkanı İbrahim Şeker, futbol takımının BTM Liginde şampiyon olarak 1.lige geri döndüklerini, geçen sezonda da sıkıntılı süreç yaşayan takımın play-out da zoru başararak ligde kalmayı başardığını belirtti.

Şeker, U21, U15 takımları ile Kadın futbol takımın ligde mücadele verdiğini belirterek, satranç kolu ile birlikte tiyatro faaliyetlerininde sürdüğünü belirttti.

Mali rapor oybirliği ile onaylandı

Mali raporuda açıklayan başkan İbrahim Şeker, 297.692 TL gelirin, 275.807 TL giderin olduğunu 21.885 TL toplam kasa kalanı olduğunu, 31.08.2018 itibarı ile kulübün toplam 162.019 TL borcu bulunduğunu açıkladı. Faliyet ve mali rapo oy birliği ile onaylandı. Kulüp başkanalığı için tek müracaat yapan mevcut başkan İbrahim Şeker üyelerin onayı ile Çanakkale Spor kulübü başkanlığına devam edecek.