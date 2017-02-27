Polisiye Olaylar:
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27 Şubat 2017 Pazartesi 10:21

Şehir Magandaları Aranıyor

Şehir Magandaları Aranıyor
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Şehir Magandaları Aranıyor
Girne’de Retro Bar’da yanındaki altı kişi ile birlikte üç kişiyi ciddi şekilde darp ederek, ortadan kaybolan Haydar Şahin dün sabahın erken saatlerin de Girne’de tespit edilerek tutuklandı


Girne’de 19 Şubat tarihinde Ziyafeddin Algül, Barış Bişaroğlu ve henüz tespit edilemeyen altı kişi ile birlikte Retro Bar’ı birbirine kattıktan sonra kayıplara karışan Haydar Şahin, dün sabahın erken saatlerinde Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Aynı kavgada yer alan ve ortadan kaybolan Ziyafeddin Algül ve Barış Bişaroğlu ise 23 Şubat tarihinde tespit edilerek aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Kamera kayıtlarında zanlıların yanında görülen ve kavgaya karışan 6 kişi ise polis tarafından aranıyor.

Girne’de dün sabahın erken saatlerinde tespit edilerek tutuklanan Haydar Şahin ise tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlı aleyhindeki soruşturmanın salimen yürütülebilmesi ve aranan şahıslara ulaşılabilmesi açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kamera kayıtları mercek altında

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mahmut Borucu, zanlı Haydar Şahin’in “Ciddi darp” ve “Ayaklanma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mahmut Borucu, zanlı Haydar Şahin’in önceki gün mahkeme emri ile tutuklanan Ziyafeddin Algül ve Barış Bişaroğlu ile birlikte Retro Bar’da Ş.G., Ö.A., C.B., ve O.Y.’yi ciddi şekilde dövüp yaraladıktan sonra, kanunsuz topluluk oluşturduklarını söyledi.

Borucu, zanlılarla birlikte aranan 6 kişinin henüz bulunamadığını iş yeri kamera kayıtlarının incelendiğini belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis

 
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