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Sazan 2 gün tutuklu kalacak

Sazan 2 gün tutuklu kalacak

30 Ekim 2018 Salı 18:43
Sazan 2 gün tutuklu kalacak

Sazan 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir otelde çalışan zanlı Damla Sazan, iş arkadaşının kaldığı lojmana gizlice girerek hırsızlık yaptı. Sazan, A.A.’ya ait 4 bin 200 TL değerinde 2 kol saati, kolye, elbise, parfüm, çanta takı setini çaldı. A.A.’ya ait çaldığı eşyalarla sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine polise ihbar edilen genç kız, Güzelyurt’ta kaldığı öğrenci yurdunda tespit edilerek tutuklandı. Sazan, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Damla Sazan’ın “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının 2-9 Eylül tarihleri arasında aynı otelde çalıştığı iş arkadaşı A.A.’nın kaldığı lojmana izinsiz girdiğini ve hırsızlık yaptığını söyledi. Zanlı Sazan’ın A.A.’ya ait çaldığı eşyalarla sosyal medyada fotoğraf paylaşması üzerine zanlının tutuklandığını ifade eden Kardeşler, elbise dışında çalınan tüm eşyaların bulunduğunu kaydetti. Sazan’ın tutuklanmasının ardından işlediği suçu itiraf ederek, suçu A.A.’nın canını yakmak için yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Kardeşler, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve aranan kayıp emareler olduğunu belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Damla SazanHırsızçaldıParaSaatKolyeParfüm
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