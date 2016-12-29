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Kayıp Aranıyor!

Polisiye Olaylar:
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29 Aralık 2016 Perşembe 07:36

SAYILARI 6 OLDU!

Kardeşi de tutuklandı!

SAYILARI 6 OLDU!
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SAYILARI 6 OLDU!
Girne’deki hırsızlık çetesiye ilgili olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Girne ve çevresinde birçok evden elektronik eşya, bilgisayar, telefon, ziynet eşyası çalıp çeşitli işyerlerine sattıkları tespit edilerek tutuklanan 5 kişilik hırsızlık çetesi ne yeni bir üye katıldı.   Polis, iki haftadır tutuklu bulunan zanlı Sedat Ersoy’un kardeşi Serdar Ersoy’u da suçla bağlantılı olduğu gerekçesi ile önceki gün gözaltına aldı. Poliste sorgulanan zanlı suça karışmadığını öne sürerken zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.   Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 2016 yılı içerisinde Girne ve çevresinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili tutuklanan 5 zanlından biri olan zanlı Sedat Ersoy’un suçunu itiraf ettiğini ve Çatalköy’de O.L isimli yabancı uyruklu kadının evinde hırsızlık yaptığına dair bilgi verdiğini söyledi.   Polis, zanlının O.L’ye ait evden televizyon, altın boyunluk, altın bileklik, altın kolye çaldığını söylediğini belirterek, Sedat Ersoy’un çaldığını itiraf ettiği altın takıların kardeşi Serdar Ersoy’un gizlemek amacı ile evlerinin bahçesine gömdüğünü ifade etti. Polis, gömülen altın takıların bulunduğunu, zanlı Serdar Ersoy’un gözaltına alındığını söyledi.   Diğer 5 zanlının tutukluluk sürelerinin bugün dolacağını ve yeniden mahkemeye çıkarılacaklarını hatırlatan polis, zanlı Ersoy hakkında ise bir gün süre ile tutuklama talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlının bir sün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken tüm zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Diyalog

 
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