Savoy otelde yangın

GİRNE SAVOY OTEL AMBARINDA YANGIN ÇIKTI

Girne'de faaliyet gösteren Savoy Otele ait ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan masa, sandalye, ofis malzemeleri ve alkollü içkiler yandı. Ayrıca ambarın yanında bulunan toplantı salonunun kapıları da yanarken, tavan ve duvarlar da çıkan isten ve ısıdan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.