banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
208.289
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7867
EURO
5.9813
Kaza faturası 350 bin TL
KAZA FATURASI 350 BİN TL
15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen Nijeryalı zanlı serbest kaldı
SERBEST BIRAKILDI
Savoy otelde yangın
SAVOY OTELDE YANGIN
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
banner282
Flaş Haber
Memleketde neler oluyor
Kapat

Savoy otelde yangın

Savoy otelde yangın

23 Kasım 2018 Cuma 17:39
Savoy otelde yangın

GİRNE SAVOY OTEL AMBARINDA YANGIN ÇIKTI

Girne'de faaliyet gösteren Savoy Otele ait ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ambar içerisinde  bulunan masa, sandalye, ofis malzemeleri ve alkollü içkiler yandı. Ayrıca ambarın yanında bulunan toplantı salonunun kapıları da yanarken, tavan ve duvarlar da çıkan isten ve ısıdan zarar gördü.  Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza faturası 350 bin TL
Kaza faturası 350 bin TL
15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen Nijeryalı zanlı serbest kaldı
15 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen Nijeryalı zanlı serbest kaldı
Bahceci teminatla serbest bırakıldı
Bahceci teminatla serbest bırakıldı
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
İskele'de kurşunlama
İskele'de kurşunlama
Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…
Evinde 6 kök Hintkeneviri bitkisi bulundu…
Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis
Hırsız turiste 3 yıl 4 ay hapis
9 araç trafikten men edildi
9 araç trafikten men edildi
Lefkoşa'da trafik kazası
Lefkoşa'da trafik kazası
Gaziveren’de uyuşturucu
Gaziveren’de uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim