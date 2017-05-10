Polisiye Olaylar:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:46

Satışa Hazır Uyuşturucu Bulundu!

Satışa Hazır Uyuşturucu Bulundu!
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Gönyeli’de bir evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aldığı ihbar üzerine, Gönyeli’de bir evde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak isminin baş harfleri F.T.S. olan şahıs tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis şahadet verdi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada Savcı Yardımcısı Atilla Etkin ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Fadıl Metin’i mahkemeye tanık olarak dinletti. Metin, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

24 adet satışa hazır paket ve hassas terazi

Fadıl Metin, zanlı F.T.S’nin Gönyeli’deki ikametgahında önceki gün yapılan aramada, büfe içindeki plastik kapta 24 adet şeklinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 300 TL makit paranın bulunduğunu açıkladı. Odadaki sehpanın altındaki cam kase içerisinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyleyen Metin, mutfaktaki tezgah üzerinde ise uyuşturucu maddeleri ölçmek için kullanılan hassas terazi ve siyah bel çantası da bulunarak emare alındığını aktardı

2 kişiye satış yapıldı

Zanlı F.T.S’nin meseleyle ilgili gönüllü ifade vererek, suçunu itiraf ettiğini kaydeden Fadıl Metin, Mayıs içerisinde zanlının söz konusu uyuşturucudan 3 paketini 2 kişiye satarak, 300 TL para aldığını söylediğini belirtti. Meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu aktaran Metin, olayla ilgili aranmakta olan şahıslar olduğuna vurgu yaptı.Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini söyleyen Fadıl Metin, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar da meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, yapılması gereken işlemler olduğuna değinerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlı F.T.S’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Satışa Hazır Uyuşturucu Bulundu!
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