Satıcıya hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 50 gram sentetik kannabionid türü uyuşturucu verme ve tasaruf suçlarından yargılanan Musulla Thomas Reuben ile ondan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen Ö.Ş. isimli sanık hakkındaki davada karar açıklandı.Ö.Ş. denetimli serbestlikten yararlanırken, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen sanık Rueben hapse mahkum edildi. Kararı okuyan ağır ceza mahkemesi yargıcı Murat Soytaç, sanıkların 13 Ocak 2018 tarihinde Haspolat’ta düzenlenen operasyonda tutuklandığını, operasyonda sanığın Ö.Ş. isimli şahıs ile birlikte yakalandığını söyledi.Soytaç, Ö.Ş. isimli şahsın sanık Reuben’den uyuşturucu satın almak için söz konusu adreste olduğunu belirlendiğini kaydetti.

Soytaç, yapılan soruşturmada sanığın Ö.Ş ve birçok kişiye uyuşturucu sattığının belirlendiğini kaydetti. Sanığın 2017 yılında uyuşturucu suçundan yargılanıp bir yıl denetimli serbestlik hakkıyla serbest kaldığını ve bu süre içerisinde tekrar suçu işlediğini kaydeden Soytaç, sanığın okul masraflarını karşılamak için uyuşturucu sattığını söylediğini ifade etti. Soytaç, sanığın sırf bu nedenle birçok kişiyi zehirlediğini ve bataklığa sürüklediğini belirterek, ayrıca sanığın sattığı uyuşturucunun bonzai olduğunu, beyin hasarına da neden olan bu uyuşturucu türünün çok tehlikeli olduğunu ifade ederek, bu hususun da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti. Soytaç, sanığın daha önce denetimli serbestlikten yararlandığını, yeniden yararlanmak istediğini ancak uyuşturucu satıcılarının bu yasadan yararlanma hakkı olmadığını söyledi. Yargıç, sanığı yargılandığı davalardan 2 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, sanıktan uyuşturucu satın alan Ö.Ş.’nin ise denetimli serbestlik talebini yerinde bulduklarını ve 1 yıl süreyle denetimli serbestlikten yararlanma hakkı verdiklerini açıkladı.