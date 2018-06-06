Satıcılar ve alıcılar yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda beş kişi tutuklandı. Narkotik Şube Ekipleri, iki Rus’un kaldığı odada, 3 ayrı paket halinde 3 gram hintkeneviri ele geçirdi. Suçüstü yakalanan Iurii Dudarkov ve Dimitru Skvortsov, maddeyi kaldıkları pansiyonda çalışan zanlı Abel Basaula Mvula’dan satın aldıklarını edince, Mvula Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Abel Basaula Mvula da uyuşturucu maddeyi Ngore Yolama Guerschom ve Victory Ebien Ana’dan satmak için aldığını itiraf etti. Guerschom ve Ana da gözaltına alındı. Beş zanlı aleyhindeki soruşturma devam ederken, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Barış Duman, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “Alma, verme ve tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı. Gerçekleşen operasyonda toplam 9 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Duman, yapılan sorgulamada zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerinde birbirlerini ele verdiklerini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis, 1 Haziran tarihinde Girne’de zanlılara 15 gram uyuşturucu madde satan bir şahsın arandığını, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek tüm zanlıların soruşturmanın selameti açısından 2’şer gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.