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Satıcı tutuklu yargılanacak

Satıcı tutuklu yargılanacak

12 Haziran 2018 Salı 17:09
Satıcı tutuklu yargılanacak

Satıcı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da Gönyeli’de ihbar üzerine düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Muhammed Saaded ile ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen Nadir Hassan Marzouk bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 6 Haziran tarihinde polise gelen bir ihbar üzerine Gönyeli’de bir apartmanda yapılan aramada zanlı Muhammed Saaded’e pantolonun sağ ön cebinde ayrı ayrı kâğıtlara sarılı 2 gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeyi huzurda bulunan zanlı Nadir H. Marzouk’tan aldığını söylemesi üzerine zanlı Marzouk’un da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Muhammed Saaded’e uyuşturucu alma ve tasaruf zanlı Marzouk’a da uyuşturucu verme ve tasaruf davası getirildiğini kaydetti. Polis, zanlı Saaded’in Suriye uyruklu, üniversite öğrencisi olduğunu ve davalarını kabul ettiğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti. Marzouk’un da Mısır uyruklu ve öğrenci olduğunu, davalarını kabul etmediğini kaydeden polis, zanlının benzer suçları, askıda olan 3 davası olduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemei zanlı Saaded’in 4 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı Marzouk ise 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed SaadedNadir Hassan MarzoukUyuşturucu
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