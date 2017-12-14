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Satıcı Müşteriyi De Yakalattı

Satıcı Müşteriyi De Yakalattı

14 Aralık 2017 Perşembe 17:47
Satıcı Müşteriyi De Yakalattı
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Satıcı Müşteriyi De Yakalattı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Cem Derviş Doğu’dan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen zanlı Fuat İkincisoy’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin huzurda bulunan zanlı Fuat İkincisoy’un önceki gün tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Cem Derviş Doğu’dan uyuşturucu madde aldığının öğrenilmesi üzerine tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram 500 mg ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 14.12.2017 19:52
Anahtar Kelimeler:
Fuat İkincisoyCem Derviş DoğuUyuşturucu
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