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10 Ocak 2017 Salı 10:32

Satıcı hapiste tutuklu bekleyecek

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Satıcı hapiste tutuklu bekleyecek
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Satıcı Hapiste Tutuklu Bekleyecek


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da Mücahitler Parkında şüpheli görülen ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Ahmet Gökdoğan ve meseleye bağlantısı olduğu düşünülen zanlı Leonard Chukwuemeka Agams teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Ahmet Gökdoğan’ın 6 Ocak 2017'de saat 21.00’de CÖŞ ekibi tarafından Lefkoşa Mücahitler Parkı'nda şüpheli görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 3 gram sentetik cannabionit bulunarak tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlının uyuşturucu maddeyi zanlı Leonard Chukwuemeka Agams’dan 250 TL karşılığında aldığının öğrenilmesinin üzerine Agams’ın da tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlıların öğrenci olduğunu ancak zanlı Agams’ın kısa süre önce yine benzer bir suçtan teminata bağlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların işlemiş oldukları suçlara göre farklı teminata bağlanması gerektiğini belirterek zanlı Ahmet Gökdoğan’ın yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 7 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Leonard Chukwuemeka Agams’ın ise davalarının 2 ayı geçmeyen bir süre cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi.

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