Satıcı da Alıcı da Cezaevinde



Mehmet Meteci’nin yaptığı trafik kazası sonucu Süleyman Bulut ve Yakup Güzelkaya arasında yapıldığı ortaya çıkan uyuşturucu satışına ilişkin soruşturma tamamlandıLefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde etkisi altında yaya çarpan ve gözaltına alınan Mehmet Meteci, araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya ve Meteci’nin itirafı ile tutuklanan Süleyman Bulut aleyhindeki soruşturma tamamlandı.Zanlılar aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolarken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, zanlı Süleyman Bulut’un uyuşturucu suçundan 11 ayrı sabıkası, zanlı Mehmet Meteci’nin ise askıda bekleyen benzer uyuşturucu suçları olduğuna dikkati çekti.Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı Mehmet Meteci’nin davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.Reynar zanlı Güzelkaya ve Bulut’un ise davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.Meteci kabul, Güzelkaya ve Bulut inkâr ettiNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.Polis memuru Fadıl Metin, Mehmet Metecinin kullanımındaki KN 651 plakalı araçta aracın sol torpido kısmında yaklaşık 2 gram bonzai, şoför koltuğu üzerinde, içerisinde tütün ile karışık bonzai uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ele geçirdiklerini anımsattı.Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, Meteci ve Güzelkaya’dan yapılan soruşturmada, uyuşturucu maddeyi aynı gün Lefkoşa’da Süleyman Bulut’tan aldıklarını itiraf ettikleri yönünde gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.Fadıl Metin, zanlıların ifadelerinin ardından Bulut’un akşam saatlerinde Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi.Metin, zanlı Süleyman Bulut’un üzerinde yapılan aramada, sağ elinde tutmakta olduğu foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram bonzai ele geçirildiğini kaydetti.Zanlı Meteci’nin suçunu kabul ettiğini belirten Metin, Güzelkaya ve Bulut’un suçlamaları ret ettiğini kaydetti.Metin: Yurt dışına kaçabilirlerPolis memuru Fadıl Metin, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların sabıka durumuna dikkati çekti.Mehmet Meteci’nin benzer suçlardan askıda davası bulunduğunu belirten Metin, Süleyman Bulut’un ise 11 ayrı uyuşturucu suçundan sabıkası olduğuna vurgu yaptı.Fadıl Metin, zanlı Bulut ve Güzelkaya’nın serbest kalması durumunda yurt dışına kaçabileceklerini ifade ederek cezaevi talebinde bulundu.Havadis