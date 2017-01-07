Polisiye Olaylar:
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07 Ocak 2017 Cumartesi 11:33

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Satıcı Aranıyor
Uyuşturucu komasına girmiş şekilde bulunan Ahmet Oğuz ile yanındaki Hakan Alır 4 gün daha tutuklu kalacak

Girne Boğazköy yakınlarında devriye yapan polis ekipleri tarafından uyuşturucu komasına girmiş şekilde bulunan Ahmet Oğuz ile onun yanındaki Hakan Alır dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 4 Ocak tarihinde Boğaz kavşağı¬ Girne yolunda devriye gezen trafik ekiplerinin yol kenarında duran BS 395 plakalı araçtan şüphelenmesi nedeniyle kontrol yaptığını söyledi.
Polis, yapılan kontrolde aracı kullanan Ahmet Oğuz’un baygın bir şekilde tespit edildiğini, 112 acil servisin arandığını ve Oğuz’un Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

Polis, araçta yapılan aramada sürücü koltuğu altındaki paspasın altında uyuşturucu içeren sigara bulunduğunu belirtti. Araçta yolcu olarak bulunan Hakan Alır’ın gözaltına alınarak sorgulandığını kaydeden polis, zanlı Alır’ın, zanlı Oğuz’un aracılığı ile Lefkoşa’dan 40 TL’ye bonzai aldıklarını ve birlikte içtikten sonra Oğuz’un fenalaştığını söylediğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili soruşturma başlattıklarını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu, belirterek zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 4 gün süre ek tutukluluk kararı verd

Diyalog

 
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