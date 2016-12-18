Satıcı Aranıyor



Narkotik ekiplerinin takibine takılan Ali Yaman ve Hasan Taner isimli iki kişinin tasarrufundauyuşturucu ele geçirildi. Polis tarafından göz altına alınan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, 16 Aralık günü Narkotik ekiplerine gelen ihbar üzerine zanlı Ali Yaman’ın aracında ve Lefkoşa’daki ikametgâhında arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyleyen polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğuna inanılan Hasan Taner’in de tespit edildiğini aktardı.Zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 miligram, aracında yapılan aramada bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara, ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odası dolabında 7 ayrı paket içerisinde toplamda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, komodin üzerinde içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini ve konu maddeleri 11 Aralık tarihinde bir şahıstan 1050 TL karşılığında 14 gram olarak aldıkları itirafında bulunduklarını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu zanlıların konu uyuşturucu maddeyi almış oldukları kişi ile vermiş oldukları bir kişinin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.Diyalog