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Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafında tespit edilen zanlı Hakan Sarıçizmeli bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafında tespit edilen zanlı Hakan Sarıçizmeli bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:40
Sarıçizmeli Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafında tespit edilen zanlı Hakan Sarıçizmeli bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci huzurda bulunan zanlı Hakan Sarıçizmeli’nin 6 Nisan tarihinde saat 11.15 sıralarında Türkiye’den ülkemize turist olarak geldiği sırada Ercan Havaalanında devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceket cebinde 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile ülkedeki yasal statüsünü de dikkate alarak 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 18:10
Anahtar Kelimeler:
Narkotik Detektör Köpeği ZeynaHakan SarıçizmeliUyuşturucu
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