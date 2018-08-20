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Sarhoşluk başına dert oldu

Sarhoşluk başına dert oldu

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:25
Sarhoşluk başına dert oldu

Sarhoşluk başına dert oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Surlar içinde 400 promil alkol tesişri altında bulunduğu sırada tasarufunda bulunan çakmak tabanca ile çevredikeri rahatsız eden ve sokak ortasıonda bağıran zanlı Esat Demir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Esat Demir’in Kanunsuz Oyuncak Silah Taşıma, Sarhoşluk Ve Rahatsızlik suçlarından metaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 20 Ağustos saat 01.45 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Lokmacı Kara giriş kapısı yakınlarında 400 promil alkol tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulundurduğu siyah renkli çakmak tabancayı etraftan görülecek şekilde kanunsuz olarak taşıyıp yüksek sesle bağırmak sureti ile rahatsızlık suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktararak mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esat DemirTabanca400 Promil AlkolSarhoşluk
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