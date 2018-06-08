Sarhoş Ahmet diş kırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede eşi ile birlikte çalışma izinli olarak bulunan Ahmet Özer Öner, dün gece aldığı 128 promil alkol tesiri altında, eşini taciz ettiğinden şüphelendiği Can Bacaksız’ı yumruklayarak dişini kırdı. Öfkesine hâkim olamayan Öner, kuaför dükkânı içinde temin ettiği makasa ile Bacaksız’ın ellerinin ve sağ alt gözünün kesilmesine neden oldu. Öfkeli koca tutuklanarak Girne Adli Şube’ye sevk edildi. Yapılan soruşturmada hastaneden taburcu olan Bacaksız, şikâyetini geri çekerken, Öner teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının “Vahim zarar”, “Yaralama”, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk”ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, olayın dün Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde saat 22.40 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Zanlının alkol tesiri altında eşini taciz ettiğini düşündüğü Can Bacaksız’ı yumruklayarak ön dişinin kırıldığını ifade eden Döşenci, daha sonra kuaför dükkânı içinde zanlının temin ettiği makas ile Bacaksıza yeniden saldırdığını kaydetti. Polis, zanlının elindeki makas ile Bacaksız’ı hem ellerinden hem de gözünden yaraladığını belirtti. Zanlının tutuklandığını ifade eden polis, Bacaksız’ın taburcu olduktan sonra şikâyetini geri çektiğini ifade etti. Döşenci, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, işlenen suçun yaygınlaştığına dikkati çekerek zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğuna değindi. Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.