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Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı

Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı

Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı

Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı

08 Aralık 2017 Cuma 20:36
Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı
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Sarhoş Abidin Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne sokaklarında sarhoş gezip bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği, yerden topladığı taşları gelişi güzel atarak bir evin camlarını kırdığı öne sürülen Abidin Kılıç, vatandaşların şikâyeti üzerine tutuklandı. Yapılan kontrolde 134 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 7 Aralık 2017 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de Şiir Sokak üzerinde 134 promil alkol tesiri atlında olan zanlının gelişi güzel bağırıp, “Açın lan kapıları içeri gireceğim” diyerek çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra yerden topladığı taşları civardaki bir apartmana attığını, B,T.isimli şahsın oturduğu dairenin camlarını kırarak bin TL hasar verdiğini kaydetti. Vatandaşların şikâyeti üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlı için teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 20 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abidin KılıçSarhoş
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