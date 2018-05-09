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Sardu teminata bağlandı

Lefkoşa’da depo sorumlusu olarak çalıştığı şirkete ait hurda aracı ve bazı malları kendisininmiş gibi satan Murat Sardu, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sardu teminata bağlandı

Lefkoşa’da depo sorumlusu olarak çalıştığı şirkete ait hurda aracı ve bazı malları kendisininmiş gibi satan Murat Sardu, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:35
Sardu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da depo sorumlusu olarak çalıştığı şirkete ait hurda aracı ve bazı malları kendisininmiş gibi satan Murat Sardu, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Ali Yırtıcı’ya ait şirkette depo sorumlusu olarak çalışan zanlının

16 Mart 2018 tarihinde şirkette kullanılmaz durumda bulunan EM 640 plakalı Nissan marka aracı hurdacıya kendisinin olduğunu söyleyerek, satıp sahtekârlıkla bin TL para temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının yine 2018 yılı Nisan ayı içerisinde 15 adet 20 kilogramlık beyaz duvar boyalarını kendisinin olduğunu söyleyip, karşılığında BN 996 plakalı mavi renk Reno 9 model aracı temin ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve yürütülen soruşturma sonucunda EM 640 plakalı Nissan marka araç ile boyaların bir kısmının bulunup emare olarak alındığını söyledi. Zanlının 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Murat SarduHırsızçaldı
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