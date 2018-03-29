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Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak

Cinsel ilişkiye girdiği kadının görüntülerini cep telefonuna kaydetti

Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak

Cinsel ilişkiye girdiği kadının görüntülerini cep telefonuna kaydetti

29 Mart 2018 Perşembe 22:36
Sapkın Dönmez 20 Ay Hapis Yatacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan yargılanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Aykut Dönmez suçlu bulunarak 20 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Tamer Sağer’in huzurunda görüşülen davada sanık hakkındaki kararı Yargıç Sağer açıkladı.

Yargıç Sağer, 7 Eylül 2017 tarihinde Girne’de bulunan bir otel odasında yaşanan olayda sanığın aşırı derecede alkol aldığı için sızan H.K isimli kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu ilişkinin görüntülerini cep telefonu ile kaydettiğini söyledi. Kadının rızası olmadan görüntüleri çeken sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini kaydeden Yargıç, Anayasada, yasalarda ve İnsan Hakları Sözleşmelerinde özel hayatın gizliliğinin koruma altına alındığını ifade etti. Yargıç, 2014 yılında yasalarda yapılan düzenleme ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına ağır cezalar getirildiğini açıkladı. Sanığın sadece özel hayatın gizliliği davasından itham edildiğini, suçunu kabul ettiğini belirten Yargıç, sanığın 120 promil alkol tesiri altında kendinde olmayan H.K. isimli kadını cep telefonu ile görüntüleyerek, insan hakkını da çiğnediğini kaydetti. Cinsek ilişkinin doğası gereği yüksek mahrumiyet içerdiğini belirten Yargıç, özellikle teknolojinin gelişmesi ile bu tür suçların arttığına vurgu yaptı. Sanığın işlediği suçun 5 yıla kadar hapis öngördüğünü, H.K. isimli kadının şikâyetini geri çektiğini ancak mahkemenin buna rağmen işlenen suça hoşgörü ile yaklaşamayacağını kaydeden Yargıç, sanığın yargılandığı davadan suçlu bulup 20 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Girne’de Eylül 2017 tarihinde yaşanan olayda otel odasında H.K. isimli 25 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girip bunu kaydeden sanık, tecavüz suçundan tutuklanmıştı. H.K.’nin şikâyeti üzerine tecavüz suçundan tutuklanan sanık, 11 Eylül 2017 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere 3 ay süreyle cezaevine gönderilmişti. Dava sürecinde H.K.’nin şikâyetini çekmesi ile sanık hakkındaki cinsel tecavüz davası düştü.

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:46
Anahtar Kelimeler:
Aykut DönmezCinselTaciz
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