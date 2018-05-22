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Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor

Ülkemize yurtdışından çalışmak için gelen ve çalıştığı bölge olan Haspolat’da bulunan bir mandıraya girerek 1 yaşındaki dişi keçiye tecavüz eden zanlı Abdulvahap Uğurlu keçi sahibi tarafından yakalanması üzerine polise teslim edildi.

Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor

Ülkemize yurtdışından çalışmak için gelen ve çalıştığı bölge olan Haspolat’da bulunan bir mandıraya girerek 1 yaşındaki dişi keçiye tecavüz eden zanlı Abdulvahap Uğurlu keçi sahibi tarafından yakalanması üzerine polise teslim edildi.

22 Mayıs 2018 Salı 17:06
Sapıkların elinden hayvanlarda kurtulmuyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize yurtdışından çalışmak için gelen ve çalıştığı bölge olan Haspolat’da bulunan bir mandıraya girerek 1 yaşındaki dişi keçiye tecavüz eden zanlı Abdulvahap Uğurlu keçi sahibi tarafından yakalanması üzerine polise teslim edildi. Zanlı bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili buğuları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlı Abdulvahap Uğurlu’nun 22 Mayıs tarihinde saat 00.45 raddelerinde Haspolat bölgesinde bulunan bir mandıraya girerek 1 yaşında olan dişi keçi ile ilişkiye girmeye çalıştığı sırada mandıra sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ve 13 Mayıs tarihinde de saat 23.00 raddelerinde konu mandıraya girdiğini ve söz konusu keçi ile cinsel ilişkiye girdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Bayır mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışma izni ile çalıştığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı özür dileyerek bir kaza geçirdiğini ve bazen ne yaptığını bilmediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gitti.

Anahtar Kelimeler:
KEÇİTecavüzAbdulvahap Uğurlu
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