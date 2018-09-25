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Sapık tutuklu yargılanacak

Sapık tutuklu yargılanacak

25 Eylül 2018 Salı 17:08
Sapık tutuklu yargılanacak

Sapık tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin öğrenci otobüsünde 23 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunan zanlı Ahmet Bilgili teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak sadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Ahmet Bilgili’nin 21 Eylül tarihinde saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Üniversitesi'ne ait öğrenci servisi içerisinde ayni otobüste seyahat etmekte olan 23 yaşındaki kız öğrencinin arkasına yanaştıktan sonra cinsel organını giymekte olduğu şortundan çıkarmadan kalçalarına sürtmek ve elleri ile kalçasını sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis müştekinin zanlının boynuna sarılıp bağırması üzerine otobüste bulunan diğer yolcuların yardımı ile etkisiz hale getirilip yakalandığını söyledi. Tarman polise teslim edilen zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını yapılan soruşturmada, zanlının 28 Mart 2018 tarihinde okul otobüsünde yine bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Tarman, zanlının ayrıca 12 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu ancak şikâyetlerin ileri götürülmediğini kaydetti. Zanlının telefonda tacizlik suçundan hakkında polise şikâyette bulunulduğu ve farklı suçlardan da sabıkaları olduğuna değinen Tarman, 19 yıldır adada ailesi ile birlikte yaşayan ve işsiz olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet BilgiliTaciz
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