Sapık tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Karaoğlanoğlu Bölgesi’nde öğrenci yurdunun yakınlarında meydana gelen olayda açık giyindikleri ve kendisini tahrik ettikleri gerekçesiyle iki üniversiteli kıza sözlü cinsel tacizde bulunup, daha sonra cinsel organını göstererek müstehcen teşhir suçunu işlediği öne sürülen 56 yaşındaki Adnan Uçan aleyhine ek dava getirildi. Ülkede kalacak yeri olmadığı tespit edilen zanlıya “Derbederlik” suçundan da dava getirildi. Soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Adnan Uçan’ın ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Müstehcen teşhir’ suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru Yağız Kol, 16 Nisan 21018 tarihinde saat 16.10 sıralarında Karaoğlanoğlu Girne’de Çalışkan Sokak üzerinde, yaşları 19 ile 20 arasında olan üniversite öğrencisi iki kıza “Kızlar açık saçık giyiniyorsunuz. Benim orgazm olmam lazım, yardımcı olur musunuz? Sizin için mahsuru yoksa tabi…” Diyerek cinsel tacizde bulunduğunu kaydetti. Kol, zanlının bu sözlü saldırısının ardından fermuarını açarak cinsel organını gösterdiği sırada, bölgedekilerin polise ihbarda bulunduğunu kaydetti. Kızların olay yerinden kaçtığını ve polisi arayarak haber verdiğini kaydeden Yağız Kol, zanlının polisi görmesi üzerine olay yerinden koşarak kaçtığını, daha sonra yere yatarak teslim olduğunu kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, yapılan soruşturmada zanlının ülkede kalacak bir adresi olmadığını belirlediklerini söyledi. Polis Memuru Kol, bu nedenle zanlı aleyhine ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Müstehcen teşhir’ suçlarının yanı sıra derbederlik suçundan da dava okunduğunu açıkladı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin tutuklu yargı talebine itiraz eden zanlının avukatı, iddiaların doğru olmadığını, müvekkiline komplo kurulduğunu öne sürdü. Savunma, zanlının ülkeye üniversite eğitimi almak için geldiğini, tutuklu yargılanması halinde eğitiminin yarım kalacağını söyleyerek tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, ayrıca zanlının daimi bir adresi olmadığını belirterek tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.