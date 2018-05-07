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Sapık teminata bağlandı

Farklı suçlardan 60’a yakın sabıkası bulunan ve 45 kez mahkûm olan 66 yaşındaki Nafi Panel 67 yaşındaki S.Ö.’ye ağza alınmayacak cinsel içerikli sözler söylemekten şikâyet üzerine tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sapık teminata bağlandı

Farklı suçlardan 60’a yakın sabıkası bulunan ve 45 kez mahkûm olan 66 yaşındaki Nafi Panel 67 yaşındaki S.Ö.’ye ağza alınmayacak cinsel içerikli sözler söylemekten şikâyet üzerine tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:33
Sapık teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Farklı suçlardan 60’a yakın sabıkası bulunan ve 45 kez mahkûm olan 66 yaşındaki Nafi Panel 67 yaşındaki S.Ö.’ye ağza alınmayacak cinsel içerikli sözler söylemekten şikâyet üzerine tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polise yapılan şikâyetin ardından üç gün sonra tespit edilen Panel, aleyhindeki soruşturmanın tamamlanması ile bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen teminat duruşmasında Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli’yi tanık olarak dinletti. Zanlı Nafi Panel’in 2 Mayıs günü Girne’de meydana gelen “Cinsel Taciz” suçundan tutuklandığını belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının geçtiğimiz gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Nafi Panel’in olay günü 3 görgü tanığı tarafından müştekiden uzaklaştırıldığını dile getiren Çamlıbelli, zanlının benzer ve farklı suçlardan 60’a yakın sabıkası olduğuna dikkat çekti. Zanlının serbest kalması halinde benzer suç işleme olasılığı bulunduğunu savunan Kader Çamlıbelli, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, cinsel suçların özellikle Girne bölgesinde önlenemez şekilde artış gösteren, yaygın, vahim, gerginlik ve huzursuzluk yaratan bir suç türü olduğunu vurguladı. Yargıç Mesutoğlu, birçok meselden sabıkası bulunan zanlının yeniden serbest kalarak farklı bir suç işlemesini önlemek ve yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nafi PanelSapıkTaciz
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