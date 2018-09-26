Sapık kocasını koruyor mu?

Tahkikat yön değiştirdi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızına ve komşusunun kızı olan 12 yaşındaki kıza cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…



Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızı ile komşusunun kızı olan 12 yaşındaki kıza tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma devam ederken, mesele ile ilgili yürütülen tahkikat yön değiştirdi. “Cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanan ve 14 Eylül tarihinden beri tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. “Cinsel taciz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Demir’in tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Zanlının olay günü kendisine ait olduğu tespit edilen Samsung Galaxy A8 Plus model cep telefonu kullandığı ve tutuklanacağını anlaması üzerine karısı ile cep telefonlarını değiştiği ve tutuklanınca da karısına ait olan Samsung J7 model telefonu kendisininmiş gibi gösterip polise teslim ettiği ortaya çıktı.

Zanlı, Samsung J7 model telefonun kendisine ait olduğunu beyan etti.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Hasan Demir aleyhine yapılan suçlamanın 11 Eylül 2018 tarihinde Yeni Boğaziçi köyündeki evinde 11 yaşındaki öz kızı, küçük oğlu ve komşusunun 12 yaşındaki kızı ile birlikte oldukları esnada izlemekte olduğu cinsel içerikli videoyu her iki kız çocuğuna da göstermesi yönünde olduğunu anımsattı. Zanlının evinde yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayının polisin bilgisine 13 Eylül tarihinde gece saatlerinde getirildiğini belirten tahkikat memuru yapılan şikayet üzerine 14 Eylül tarihinde 12 yaşındaki müşteki kızın ifadesinin Sosyal Hizmetler Dairesi görevlisi huzurunda temin edildiğini ve zanlı Demir’in ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlının evinde yapılan aramada zanlının polise teslim ettiği Samsung J7 marka cep telefonu dışında başka bir elektronik cihaz tespit edilemediğini belirtti. Zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini anımsatan tahkikat memuru, zanlının ifadesinde polise teslim ettiği Samsung J7 marka cep telefonunun kendisinin kullandığı telefon olduğunu ve içerisinde takılı bulunan sim kartın kendisine ait olduğunu, olay tarihinde de ayni cihaz ve hattı kullandığını beyan ettiğini açıkladı.

Savcılıkta görüş bekleyen dosyası var…

Tahkikat memuru, zanlı Hasan Demir’in 15, 18 ve 21 Eylül 2018 tarihilerinde mahkemeye çıkarılarak ek tutukluluk süreleri temin edildiğini anımsattı. Temin edilen tutukluluk süreleri içerisinde zanlı aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi ile görüşüldüğünü belirten tahkikat memuru, 16 kişiden ise ifade temin edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yine soruşturma kapsamında zanlının daha önce de Türkiye’de ve KKTC’de kendi kızlarına karşı benzeri cinsel içerikli suçlarla ilgili şikayete maruz kaldığının öğrenildiğini ifade ederek, bu konuların da soruşturma kapsamına alındığını söyledi. Bu bağlamda TC ile adli yardımlaşma tahtında bilgi temini için yazılar yazıldığını ancak TC’den henüz cevap gelmediğini belirten tahkikat memuru, yine KKTC’de işlenen benzeri suçla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını ve dosyanın savcılıkta görüş aşamasında olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

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