Sapık Baba Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören 20 yaşındaki öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu ve kızını telefonla arayarak cinsel içerikli sözler söylediği iddia edilen 46 yaşındaki A.İ. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olayın soruşturmasını yapan polis, zanlının 22 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de bir öğrenci yurdunun 50 metre ilerisinde kiraladığı araçta öz kızının yüzünü eliyle sıkıp, dudağını öpüp, bacaklarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Zanlının 20 Mart 2018 tarihinde ise saat 11.00 sıralarında Türkiye’den cep telefonu ile kızını aradığını, “Kıbrıs’a geliyorum. Otele gideceğiz. Kuaföre götüreceğim” dediğini ve konuşmanın devamında cinsel içerikli cümleler kurduğunu kaydeden polis, ayrıca Kıbrıs’a gelip, kızıyla sevgili olmak istediği ile ilgili söylemlerde bulunduğunu açıkladı. Genç kızın 20 Mart tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu belirten polis, 20 Mart akşamında ülkeye giriş yapan zanlının Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki kiralık araçta ve üzerinde yapılan aramada, 4 adet 100 miligramlık viagra hap,1 şişe green temptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği arttırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çikolata tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Gözaltına alınan zanlının cep telefonunda ilk safhada yapılan incelemede, zanlının yakın zamanda Google’a, baba kız arasında cinsel ilişki, babanın kıza tecavüzü konulu 6 arama yaptığının tespit edildiğini ifade eden polis, bunun da zanlının psikolojisinin ne durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını belirterek, bu süre içerisinde 5 tanık ifadesi temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlının psikiyatri kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin olduğunu belirterek, ayrıca zanlının kızına yönelik cinsel konuşmalarla ilgili ses kaydı bulunduğunu açıkladı. Zanlı ile kızından ses örnekleri alındığını, uzmanların sesleri ses kaydı ile karşılaştırarak inceleyeceğini belirten polis, zanlının Mart ayı içerisinde whatsap’tan kızını arayıp, “Seninle kırmızı noktalı şeyler yaşayacağız” dediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde kızına o sözleri söylediğini kabul ettiğini amacının ise kızının tepkisini ölçmek olduğunu öne sürdüğünü kaydetti.

Zanlının Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir kez cinsel saldırı iki kez cinsel taciz suçunu işlediğini, yasada cinsel saldırı suçunun 3 yıl ancak öz kızı olmasından dolayı 4 yıl, yasada 1 yıl olan cinsel taciz suçunun ise öz kızı olmasından dolayı 2 yıl hapis öngördüğünü söyledi. Polis, zanlının Kuzey Kıbrıs’a 3 kez girişinin tespit edildiğini, serbest kalması halinde kızına etki edebileceğini kaydetti.