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Sapık anne ihraç edildi
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Sapık anne ihraç edildi

Sapık anne ihraç edildi

31 Ağustos 2018 Cuma 19:47
Sapık anne ihraç edildi

Sapık anne ihraç edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı’nın KKTC polisiyle işbirliği sonucu, tutuklanan Jodie Victoria Little isimli İngiliz kadın aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

İngiltere’de hayatını internet üzerinden para karşılığı cinsel içerikli görüşmeler ve canlı videolar ile kazanma suçlamasıyla bir çocuğu sosyal hizmetler tarafından elinden alınan Jodie Victoria Little, benzer suçları KKTC’de işlediği iddiasıyla dün tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Namusa aykırı davranış

Genç annenin KKTC’de benzer suçlar işlediğini İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı tespit ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermesi ile olay ortaya çıkarak anne tutuklanmıştı. “Namusa aykırı davranış” ve KKTC’de izinsiz ikamet suçlarından mahkeme emri ile aleyhinde iki gün tutukluluk emri alınan zanlı, bugün KKTC’den ihraç edildi.

Anahtar Kelimeler:
Jodie Victoria LittleSapık Anne
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