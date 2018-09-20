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Şanverdi tutuklu yargılanacak

Şanverdi tutuklu yargılanacak

20 Eylül 2018 Perşembe 18:59
Şanverdi tutuklu yargılanacak

Şanverdi tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 1 Eylül tarihinde çocuk parkında yaşanan cinayetin ardından 19 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı Fevzi Şanverdi aleyhinde soruşturma tamamlandı. Soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı Şanverdi, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği ifade de zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Zaifer, 1 Eylül tarihinde zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonucu 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zaifer, zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını itham edileceği davaların ise ağır hapislik gerektiren suçlar olduğuna vurgu yaparak davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fevzi ŞanverdiCinayet
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