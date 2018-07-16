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Şantaj soruşturması sürüyor

Şantaj soruşturması sürüyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:08
Şantaj soruşturması sürüyor

Şantaj soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ses ve görüntü kayıt cihazları ile bazı şahsıların cinsel içerikli görüntülerini çekip, şantaj aracı olarak kullanan bankacı Didem Uçak, medyum Arife Oğuzzoğlu, Muharrem Tanrıverdi ve İsmail Dimilliler bugün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal”suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Didem Uçak’ın radyo görünümlü görüntü ve ses kaydı cihazı ile yatak odasında müşteki iş adamının cinsel içerikli görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile bağlantılı olarak Arife Oğuzoğlu, İsmail Dimilliler, Muharrem Tanrıver’in de yakalandığını anlattı. Polis, Lefkoşa’da bir bankada çalışan zanlı Uçak’ın görüntülerini çektiği müştekinin banka hesap bilgilerini elde edip zanlı Dimilliler ve zanlı Tanrıver’e verdiğini de aktardı. Polis, olayda kullanılan radyo görünümlü cihazın emare olarak alındığını kaydetti. Polis mesele ile bağlantılı olan zanlı Oğuzoğlu’nun fal ve büyü işleri yaptığı işyerine de operasyon düzenlediklerini açıkladı. Polis, zanlının işyerinde de masa saati görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlı Dimilliler’in evinde ve aracında yapılan aramada ise 13 canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların evlerinde ayrıca tabletler, bilgisayarlar, zanlı Oğuzoğlu ile Tanrıver’in birlikte kaldığı evde 12 kurusıkı mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirdiklerini söyledi. Zanlıların 13 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün emir alındığını, bu süre içerisinde yapılan incelemede zanlı Tanrıver’in tasarrufunda bulunan hard diskte müştekinin görüntülerinin tespit edildiğini söyleyen polis, ayrıca ses kayıtları da ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, ses kayıtlarında zanlıların müştekiden nasıl para sızdıracaklarına dair planlama konuşmaları olduğunu, bunların araştırılacağını belirterek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacı Didem UçakMedyum Arife OğuzzoğluMuharrem Tanrıverdi İsmail DimillilerŞantaj
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