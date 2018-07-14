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Şantaj meselesinde yeni tutuklu

Şantaj meselesinde yeni tutuklu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:08
Şantaj meselesinde yeni tutuklu

Şantaj meselesinde yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklanan medyum Arife Oğuzoğlu ile Muharrem Tanrıver’in birlikte kaldığı Çatalköy’deki evde ele geçirilen kurusıkı silah ve kurusıkı mermilerle ilgili Arife Oğuzoğlu’nun oğlu Ömer Faruk İlhan tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 12 Temmuzda Lefkoşa’da başlatılan “özel hayatın gizliğini ihlal” meselesi ile bağlantılı olarak tutuklandığını, mesele ile ilgili tutuklanan Arife Oğuzoğlu ile Muharem Tanrıver’in birlikte kaldığı Çatalköy’deki evinde bulunan 9 mm çapında kurusıkı tabanca ile 20 adet kurusıkı mermi ile ilgili soruşturmada zanlının 2015 yılında kanunsuz bir şekilde ülkeye ithal ettiğini belirlendiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili zanlının dün tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini, ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek, soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Medyum Arife OğuzoğluMuharrem TanrıverArife OğuzoğluÖmer Faruk İlhanŞantajTabanca
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