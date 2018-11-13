Sanıkların birbirleriyle telefonda konuşmaları dinletildi

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olan 5 sanığın ilk tahkikat (PI) duruşmasına devam edildi…

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına bugün de devam edildi. Dünkü oturumda, PGM Data İnceleme Uzmanı Hasan Gazioğlu, İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak tarafından tanık olarak dinletildi. bugünkü oturumda, sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı. Duruşmaya devam edilmek üzere dava 21 Kasım tarihinde tehir edildi.

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı…

İddia Makamı tanığı Data İnceleme Uzmanı Hasan Gazioğlu, mesele ile ilgili olarak yaptığı icraatları mahkemeye aktardı. Tanık Gazioğlu, şahadeti sırasında ise uzmanlık raporları ve konu rapora ek olarak hazırlanan DVD’lerden oluşan toplam 6 emareyi mahkemeye sundu, ardından ise sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtlarını dinletti. 38 ses kaydından oluşan telefon görüşmelerinin bazıları ise dikkat çekti. Konu ses kayıtlarının bir tanesinde sanık Nidai Şanlı’nın sanık Ozan Körkurt’u arayarak “İster misiniz dövesiniz?” diye sorduğu, sanık Ozan Körkurt’un ise “Evet” şeklinde cevap verdiği ve akabinde sanık Nidai Şanlı’nın yine Ozan Körkurt’a “Kızlara sor, dövmek isterler mi?” diye soru yönelttiği ve “Evet” cevabının alındığı ortaya çıktı.

“Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum…”

Cinayetin ardından yapılan telefon konuşmasında ise sanık Nidai Şanlı ile Aydan Sel Kızıltaç’ın yeniden olay yerine giderek Kennedy Dede’ye baktıkları ortaya çıktı. Dinlenen ses kayıtlarında, cinayetten 1 gün sonra sanık Nidai Şanlı’nın, diğer sanıklardan birini telefonla arayarak “Adamı götürdüğümüz yerde bulamıyorum. Yanımda Aydan var. O yeri bulamıyorum. Tamam buldum” dediği, karşı tarafın ise “Adam orada mı?” diye sorduğu ortaya çıktı.

Kennedy Dede’ye “Cuma” diyorlardı…

Yine mahkemede dinlenen ses kayıtlarına göre olaydan 1 gün sonra sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’yi aradı ve abisi sanık Onur Körkurt’u sordu. Sanık S.D ise sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’nun yanına gittiğini söyledi. Yine ayni ses kaydında sanık Ozan Körkurt, sanık S.D’ye Kennedy Dede’yi kastederek “Cuma ne oldu? Duruyor mu?” diye sordu. Sanık S.D’nin ise “O kim?” diye sorması üzerine sanık Ozan Körkurt “Dünkü” diye cevap verdi. Sanık S.D ise “Ne bileyim hiçbir fikrim yok” şeklinde cevap verdi.

Olayın ortaya çıkmasıyla panik yaşadılar…

Sanıklar arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde, sanıkların olayın ortaya çıkmasından dolayı panik oldukları görüldü. Sanık Zekeriya Kurucu ile Onur Körkurt arasında geçen konuşmada sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’ya “Çık da abim, ben ve S.D geliyoruz. Çık, çık, acele çık” dediği görüldü.