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Sanık Özer hapse, sanık Baran ise şimdilik serbest

Sanık Özer hapse, sanık Baran ise şimdilik serbest

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:29
Sanık Özer hapse, sanık Baran ise şimdilik serbest

Sanık Özer hapse, sanık Baran ise şimdilik serbest

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2017 yılı Kasım ayı içerisinde 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alarak tasarruf eden sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran hakkındaki karar açıklandı…

Mağusa’da 2017 Kasım ayı içerisinde 1600 TL karşılığında 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alan ve tasarruflarındaki toplam 9 gram 392 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanan sanık Özer, KKTC’de kaçak olduğu için Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamazken, sanık Baran yasadan yararlandı. Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamayan sanık Özer 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Baran’ın ise 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik sürecine tabi tutulmasına emir verildi.

1600 TL’ye 25 gr almışlardı…

Sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran, 17 Kasım 2017 tarihinde içmek için Hintkeneviri almaya karar vermiş ve Nijeryalı bir kişiden 1600 TL karşılığında 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde satın almışlardı. Sanıklar almış oldukları uyuşturucu maddeyi evlerine götürmüş ve bir kısmını içmişlerdi. 20 Kasım 2017 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri sanıkların tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrenmeleri üzerine sanıkların evinde arama yapmış ve toplam 9 gram 392 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmişti.

“Dünyada toplumu tehdit eder…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanık Erendal Özer ile İbrahim Baran’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Hacı, sanık Özer’in KKTC’de yasal olarak bulunmadığını ifade ederek, Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanamayacağını, sanık Baran’ın ise yararlanabileceğini belirtti. Sanıkların işlemiş olduğu suçların çok ciddi ve vahim suçlar olduğunu ifade eden Hacı, uyuşturucu suçlarının küçücük ülkemizde çok yaygınlaştığını ve sadece ülkemizde değil dünyada toplumu tehdit ettiğini vurguladı. Toplumun zarar gördüğü ve günümüzde son derece yaygın olan bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirten Hacı, sanıkların almış oldukları 25 gramın küçümsenecek bir miktar olmadığının aşikar olduğunu söyledi. Hacı, sanık Özer’i hapislik cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını belirterek sanık Özer’i 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı. Hacı, sanık Baran’ın ise 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası sürecine tabi olmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erendal Özer İbrahim BaranHintkeneviri Uyuşturucu
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