Sanık Keloğlu hapse gönderildi, sanık Gönen ise denetimliden yararlandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2018 yılı Haziran ayı içerisinde tasarruflarında toplam 115 adet Extacy türü uyuşturucu haplarla yakalanan sanık Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen hakkındaki karar bugün açıklandı…

Mağusa’da 2018 yılı Haziran ayı içerisinde tasarruflarında toplam 115 adet Extacy türü uyuşturucu haplarla yakalanan sanık Umut Keloğlu ile Can Velat Gönen hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Keloğlu 20 ay hapis cezasına mahkum edilirken, sanık Gönen ise Denetimli Serbestlik Yasasından faydalandı. Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanan sanık Gönen 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Yasası hükümlülüklerine tabi tutuldu.