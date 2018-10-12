banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
232.207
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7878
EURO
6.8595
Çatalköy'de tecavüz
ÇATALKÖY'DE TECAVÜZ
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
TARTIŞTIĞI GARSONU BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Miktar 140 bin TL’yi aştı
MİKTAR 140 BİN TL'Yİ AŞTI
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İZVEREN 7 YIL SONRA HAPİS...
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

Sanal betten yakalandı

Sanal betten yakalandı

12 Ekim 2018 Cuma 19:21
Sanal betten yakalandı

Aslan sanal betten yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de yasa dışı sanal bet oynatanlara banka kartı ve sim kart satmaya çalışan Sinan Aslan, ihbar sonucu Girne’de yakalandı. Yapılan sorgulamada, tasarrufundaki kartları henüz kimseye satmadığını itiraf eden Aslan, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, alınan bir ihbar üzerine önceki gün Girne’de faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde tespit edilen zanlının çantasında yapılan aramada yasadışı sanal bahis ve suç gelirlerinin aklanması işlerinde kullanıldığına inanılan 18 adet banka kartı ve 58 adet sim kart ele geçirildiğini ifade etti. Zanlının söz konusu banka kartları ve sim kartlarını Türkiye’de temin ederek satmak için ülkemize getirdiğine yönelik itirafta bulunduğunu dile getiren Suiçmez, söz konusu kartların herhangi bir suç amacıyla kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilemediğini ifade etti. Zanlının kartları satmak için kimlerle anlaştığının ya da kimlere sattığının belirlenmesi gerektiğine ve soruşturmanın şeklinin değişebileceğine dikkat çeken Suiçmez, Aslan’ın tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sinan AslanSanal Bet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık yapan askerlere para cezası
Hırsızlık yapan askerlere para cezası
Çatalköy'de tecavüz
Çatalköy'de tecavüz
Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak
Ahmidi 4 gün daha tutuklu kalacak
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
Tartıştığı garsonu bıçakla ağır yaraladı
Miktar 140 bin TL’yi aştı
Miktar 140 bin TL’yi aştı
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı
Mağusa’da tecavüz
Mağusa’da tecavüz
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim