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Sanal Betçiler Teminata Bağlandı

Sanal Betçiler Teminata Bağlandı

21 Aralık 2017 Perşembe 19:16
Sanal Betçiler Teminata Bağlandı
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Sanal Betçiler Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Girne’de iki iş yerine düzenlenen yasa dışı bet operasyonunda tutuklanan 6 zanlı bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 6 gün poliste tutuklu kalan zanlılar ‘Gezgör isimli şirketin işletmecisi Hakan Törehan, Müdürü Cemal Kandemir, Şefi Mehmet Mustafa Gün, çalışanları Berat Tolga Uzaldı ile Emrullah Ünlü ve Spelia Trading Ltd.İşletmecisi Nodir Pulatov, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten mali polis, 6 günlük soruşturma sonucunda zanlıları suça bağlayacak ifadeler, kanıtlar ve evraklar ele geçirdiklerini açıkladı.

Zanlı Spelia Trading Ltd.İşletmecisi Nodir Pulatov’un bir şahsın kazandığı 45 bin TL’yi işletmenin sahibi Pulatıv’dan alamaması nedeniyle şikâyeti üzerine düzenlendiğini söyleyen polis, operasyonda, 4 adet bilgisayar, 4 telefon ve 1 kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının yasa dışı bahis oynatan sitelere canlı destek verdiğini dile getirdi. Zanlının işlettiği şirketin kayıtlarda yazılım şirketi olarak geçtiğini kaydeden polis, yapılan araştırma sonucunda bu konuda bir faaliyet göstermediğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, G ezgör isimli şirketin işletmecisi Hakan Törehan, Müdürü Cemal Kandemir, Şefi Mehmet Mustafa Gün, çalışanları Berat Tolga Uzaldı ile Emrullah Ünlü hakkında da birçok kanıt bulduklarını; suça bağlayacak 60 ifade alındığını, 57 bilgisayara el konulduğunu açıkladı. Polis, Törehan’ın işlettiği şirketin de kayıtlarda turizm şirketi olarak görüldüğünü ancak yasa dışı bet oynatan birçok siteye finansal destek sağladığını belirlediklerini aktardı. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirten polis, zanlıların bağlantılı oldukları suçların yasada 5 yıl hapis ya da asgari ücretin 50 kattı para cezası öngördüğünü ifade etti. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, her zanlı için bir kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Son Güncelleme: 21.12.2017 20:25
Anahtar Kelimeler:
Emrullah Ünlü Spelia Trading LtdBerat Tolga UzaldıŞefi Mehmet Mustafa GünMüdürü Cemal KandemirHakan TörehanSanal Bet
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