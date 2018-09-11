Sanal betçi Törehan yine tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Haziran ayından bu yana yasa dışı kumar oynatmak suçundan aranan ve benzer suçlardan davası olan Hakan Törehan bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Törehan, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın dün Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi. Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini kaydetti.

Baskınla ilgili zanlı Hakan Törehan’ın 30 Haziran tarihinden bu yana arandığını belirten Polis çavuşu, avukatı ile önceki gün gelerek teslim olduğunu kaydetti.

Törehan’ın farklı konularda izahat ve iddialarda bulunduğunu belirten polis çavuşu olayla ilgili ilk etapta 10 kişinin sorgulanacağını ifade etti. Polis çavuşu Ertem Hoca, Hakan Törehan’ın “Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte resmi evrak imzalama” suçları olmak üzere 5 ayrı davası olduğunu ve teminata bağlandığını anımsattı. Hoca, zanlının mahkeme emrine riayet etmeyerek polise imzaya gitmediğini söyledi. Adli şube ve diğer birimlerde zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Ertem Hoca, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.