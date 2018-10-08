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Sanal bet soruşturmasında hesaplar incelenecek

Sanal bet soruşturmasında hesaplar incelenecek

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:57
Sanal bet soruşturmasında hesaplar incelenecek

Sanal bet soruşturmasında hesaplar incelenecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda “Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı olarak internet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar İlker Ercüment, Serdar Bilmen, Yunus Yunusoğlu, Mehmet Fatih Yakut ,Volkan Öztürk, Onurhan Yazıcı ve Hasan Rıza Şatıroğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, 2.10.2018 tarihinde bir bankadan alınan bilgide; 26.09.2018 ile 01.10.2018 tarihleri arasında şahıs şirketi adına kayıtlı olan ilgili bankaya ait 3 adet pos cihazından Buse Özuysal isimli şahsın toplam 96 adet farklı kişilere ait kartlardan 340 işlem karşılığı toplamda 358 bin 199 TL tutarında çekilişler yapıldığının tespit edildiğini ve yapılan işlemlerin müşteri profili ile uyuşmayan şüpheli işlemler olduğunun bildirildiğini söyledi. Polis, zanlı İlker Ercüment’ten izahat istendiğinde konu çekilişlerin sigara alımı ile ilgili olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen tahkikat neticesinde, 4.10.2018 tarihinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Serdar Bilmen ve Volkan Öztürk’ün birlikte kaldığı ikametgahta yapılan aramada zanlı Serdar Bilmen’e ait valiz içerisinde 7 farklı kişiye ait 36 adet banka hesap cüzdanı ve 7 adet İnternet Bankacılığında kullanılacağına inanılan 7 adet sim kart, ikametgah içerisinde iki cep telefonu, iki adet hesap cüzdanı ve iki adet bankamatik kartı ve çok sayıda banka dekontları tespit edilmiş olup incelenmek üzere konu emarelere el konulduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlıar Yunus Yunusoğlu ve Mehmet Fatih Yakut’un çalıştığı ve ofis olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise, Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere izinsiz olarak finansal hizmet sağlamak oynatılmasına olanak sağlandığının ve internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini söyledi. Polis, evden, farklı kişilere ait toplam 181 adet kredi ve bankamatik kartları, internet bankacılığında kullanılan 17 adet cep telefonu, 50 adet sim kart, işlemlerin yapıldığı 4 adet laptop, yasadışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan farklı işletmelere ait 10 adet Pos Cihazı, bin 500 TL nakit para ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlı Yunus Yunusoğlu’nun kullanımındaki LU 520 plakalı araç içerisinde saklanmış vaziyette toplam 30 bin 810 TL bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis çavuşu Yahya Suiçmez, buzurda bulunan zanlı Onurhan Yazıcı’nın Gönyeli’de arama yapılan adreste çalıştığının belirlendiğini söyledi. Suiçmez, zanlı Hasan Rıza Şatıroğlu’nun yaptığı 41 Cafe’ye ait post cihazı ve post cihazından yapılan birçok çekilişe ait slipler bulunarak emare alındığını anlattı. Suiçmez, çekilişlerin yasadışı bahis ve kumar işlemleriyle bağı olup olmadığının araştırılacağına vurgu yaptı. Suiçmez, aranan

üç kişi olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Avukat Dilay Zeki müvekkili olan zanlı Hasan Rıza Şatıroğlu’nun Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Cenkay, zanlılar Şatıroğlu, Yazıcı ve Ercümen’in ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sanal BetIlker ErcümentSerdar BilmenYunus YunusoğluMehmet Fatih YakutVolkan ÖztürkOnurhan Yazıcı Hasan Rıza Şatıroğlu
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