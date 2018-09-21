Sanal bet soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sanal bet operasyonundan hareket eden polis, aralarında avukat, üst rütbeli bir polis müdürü ve İnterpol tarafından aranan bir zanlıya ulaştı. Girne’de Haziran ayında sanal bet operasyonu ile ilgili arandığı iddia edilen ve avukatı ile Mali Şube’ye giderek teslim olan Hakan Törehan aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Törehan’ın polise verdiği ifade ve iddialar soruşturmanın seyrini değiştirdi. 10 gündür poliste tutuklu olan ve tutukluluk süresi dolan zanlı bugün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca olayla ilgili bulguları aktardı. Hoca, zanlı Hakan Törehan’ın Mali Şube’ye giderek teslim olduğunu anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, 29 Haziran tarihinde Girne’de huzur operasyonu sırasında Semih Durukan yönetimindeki NU 365 plakalı araçta çok sayıda banka kartı, sim kart ve hesap cüzdanları tespit ettiklerini söyledi. Hoca, 30 Haziran tarihinde yine Girne’de bir apartman dairesine baskın yapıldığını ve yasa dışı bahis sitelerinden finans desteği sağlandığını tespit ederek çok sayıda emare ele geçirdiklerini kaydetti. Törehan’ın 10 Eylül’de polise giderek teslim olduğunu, farklı konularda izahat ve iddialarda bulunduğunu belirten polis çavuşu olayla ilgili ilk etapta 10 kişinin sorgulandığını ifade etti. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis çavuşu, alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu belirterek 4 gün tutukluluk talebinde bulundu. Polis çavuşu Ertem Hoca, zanlının ifadeleri doğrultusunda olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma amaçlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.