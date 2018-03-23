Sanal Bet Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından iki apartman dairesine düzenlenen sanal bet operasyonu ile ilgili soruşturma devam ediyor. Tutuklu sayısı 14’e yükselirken, zanlılar dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlılar Burak Savaş Alsancak, Çağlar Akyol, Yusuf Uçar, Buğra Levent Çondal, Nusrettin Altaş, Kamer Balsak, Mustafa Kaya, Hakan Ünver, Yunus Bayrak, Volkan Şahman, Yasin Papiroğlu, Türker Taktak , Hüseyin Can Yağcı ve Emre Kutlu aleyhinde 7 gün ek tutukluluk süresi temin edildi.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez mahkemede verdiği ifadesinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın no:19 ve no: 33 adreslerinde yapılan aramada, konu adreslerde Beden eğitimi ve spor yasasına aykırı olarak internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığının tespit edildiğini söyledi. Bahis sitelerine daire 19’da call center, daire 33’te ise finansal hizmet sağlamak sureti ile hizmet verildiğinin tespit edildiğini açıklayan Suiçmez, şahadeti destekleyici 10 ayrı ifadenin alındığını belirtti. Zanlıların aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen Suiçmez, 13 zanlının 22 Mart 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 1 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Suiçmez, mesele ile ilgili olarak 19 numaralı dairede toplam 14 bilgisayar ve call center kayıt ve yazışmalarında kullanıldığına inanılan 1 adet cep telefonunun tespit edilerek emare alındığını söylerken yapılan araştırmada bir bahis sitesine call center hizmetinin verildiğinin tespit edildiğini açıkladı. 33 numaralı dairede ise 8 adet bilgisayar, yapılan işlemlerde kullanıldığına inanılan 9 adet cep telefonu, 30 adet bankamatik kartı ve hesap numaralarının bulunarak emare alındığını söyleyen Suiçmez, hesap cüzdanlarının cep bankacılığında kullanılan ve burada olmayıp yurt dışında olan kişilerin hesaplarının buradan idare edilmesinde kullanıldığını açıkladı.

Polis çavuşu Suiçmez, 22 Mart 2018 tarihinde zanlı Mustafa Kaya, hakan Ünver ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Emre Kutlu’nun evinde yapılan aramada 30 bin 700 TL nakit para, 1 adet tablet bilgisayar ve bu bilgisayar içerisinde birçok müşterileri bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı. Aynı evde 4 adet flash disk içerisinde yine birçok kişiye ait veri taban bilgilerinin tespit edildiğini belirten Suiçmez, yapılan arama esnasında siyah renk naylon torba içerisindeki emare niteliği taşıyan çok sayıda belgenin çamaşır makinesinde yıkandığının tespit edildiğini açıkladı. Belgelerin emare alınarak kurutulduğunu

belirten Suiçmez, belgelerin banka hesap bilgileri, dekontlar, bahis oranlarının bulunduğu belgeler olduğunun tespit edildiğini söyledi. Emare alınan bilgisayar ve telefonların incelenmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Suiçmez, daire 33’ten emare alınan bilgisayarların açılıp hangi sitelere finans hizmeti verdiği yönünde araştırma yapıldığını kaydetti. Suiçmez, Savaş ile Yağcı’nın daire 19’taki call centeri ortak kurduklarını, Akyol’un hesap toplayıcı ve call centerin sorumlusu olduğunun tespit edildiğini, zanlı Yusuf Uçar’ın aracında yapılan aramada 5 farklı şahsa ait bankamatik kartlarının tespit edildiğini, Condal’ın daire 19’ta hesap toplayıcı ve personele eğitim veren kişinin olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Nusrettin Altaş’ın ise apartmanda kapıcı olduğunu söyleyen Suiçmez, ayrıca hesaplarının kullanıldığı bir kişiden alınan 19 bin 562 TL nakit paranın zanlı Altaş’a teslim edildiğinin tespitinin yapıldığını söyledi. Suiçmez dairelere baskın yapıldığı gün zanlı Altaş’ın apartmanda bulunan ses sisteminden içeriye polislerin geldiğini ve oradan uzaklaşılması uyarısını yaptığını söylerken, polis ekiplerinin söz konusu apartmana gidildiğinde kapının defalarca çalınmasına rağmen açılmadığını ve kapıcı Altaş’ın tasarrufunda bulunan kartın alınıp kapıların açıldığını söyledi. Balsak’ın 19 bin TL’lik paranın kendisine teslim edilmesi nedeni ile tutuklandığını söyleyen Suiçmez, zanlı Mustafa Kaya ile zanlı Hakan Ünver’in 33 numaralı dairede bazı şahıslara ait hesap cüzdanları ve cep telefonları ile birlikte tespit edildiğini, zanlı Yunus Bayrak’ın ise daire 19’daki sistemi kurup eğitim veren kişi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Zanlı Volkan Şahman, Türker Taktak ve Yasin Papiroğlu’nun ülkede turist olarak bulunduğunu belirten Suiçmez, zanlı Şahman’ın bilgisayarının daire 19’ta tespit edildiğini, zanlı Taktak’ın bilgisayar çantası ile pasaportunun daire 19’ta tespit edildiğini belirterek emare alınan ve sahibinin kim olduğu bilinmeyen bilgisayarlardan bazılarının zanlı Taktak ve Papiroğlu’na ait olabileceği söyledi. Suiçmez zanlı Emre Kutlu’nun ise daire 33’te çalıştığına inanıldığını belirterek, 33 numaralı dairede zanlı Kutlu’ya ait cüzdan ve kimlik tespit edildiğini ayrıca çamaşır makinesinde yıkanan emarelerin zanlı Kutlu’nun evinde tespit edildiğini açıkladı. Ek tutukluluk süresi talep edildi Aranan emarelerin olduğuna dikkat çeken polis çavuşu Suiçmez, ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen yeni şahısların tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların bazı beyanlarda bulunduğunu belirten Suiçmez, izahatlarda karanlık noktaların olduğunu belirtirken bunların araştırılması gerektiğini kaydetti. Laptoğ ve cep telefonlarından yapılacak olan incelemelerin ardından yeni

tespitlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Suiçmez, apartman dairesinde sanal bahse yönelik faaliyet gösteren call center ve finans hizmetinin yasal olmadığını, çalışma izni ile ülkede bulunan bazı zanlıların başka iş yerlerinde kayıtlı olduğunu açıkladı.

Zanlıların emareleri yok etme çabasının göze alındığında tutukluluklarının elzem olduğunu belirten Suiçmez, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.