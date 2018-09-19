Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Waleed Jehad Jawdat Saleh, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, zanlı Omar Alabed’in 07 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda 96 gram 467 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anımsattı.

İthal ettiğini itiraf etti

Polis memuru Ozan Özder, zanlı Omar Alabed’in konusu uyuşturucu maddeyi aynı gün zanlı Waleed Jehad Jawdat Saleh ile birlikte Güney Kıbrıs’tan kuzeye kanunsuz olarak ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Zanlı Waleed Jehad Jawdat Saleh'in 19 Eylül’de saat 00.43’te giriş yapıp, tutuklandığını kaydeden Özder, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben bir şey yapmadım. Omar’ı yazdan beri hiç görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.